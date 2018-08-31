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Elektrikli araç satışında Avrupa ikinci oldu

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa’daki elektrikli araç sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi

31 Ağustos 2018 Cuma 16:50
Elektrikli araç satışında Avrupa ikinci oldu

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa’daki elektrikli araç sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in EV-Volumes verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa’daki elektrikli araç sayısının 1 milyonu aştığı saptandı.

Böylelikle, Avrupa’nın bu alanda 1 milyonluk sınırı geride bırakan ikinci bölge olduğu görüldü.

Çin’de ise sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon elektrikli araç satışına rastlanırken, Çin’in zirveyi kimseye kaptırmadığı gözlendi. ABD’de bu alanda büyük bir pazara sahip olurken, 900 binlik elektrikli araç satışının gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, 2018 yılının ilk yarısındaki verilere yer verilirken, Avrupa’da sadece 6 ay içinde 195 bin elektrikli araçsatışının gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu rakamlar geçen yılla kıyaslandığında da yüzde 42’lik bir artışa tekabül ediyor. Avrupa’da elektrikli araç satışındaa liderlik Norveç'in elinde. Norveç’i Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip etti. 

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Platformu (TEHAD) verilerinden alınan bilgilere göre ise Türkiye’de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleştirilen elektrikli ve Hibrid otomobil satış adedi 2 bin 263 oldu. Böylelikle 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 61.5 artış gerçekleştiği gözlendi. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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