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Elektrikte jeotermalin katkısı artıyor

JESDER, bu yılın ilk dört ayında jeotermal elektrik santrallerinden üretilen elektrik miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 2 milyar 259 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi

27 Mayıs 2018 Pazar 17:42
Elektrikte jeotermalin katkısı artıyor

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), bu yılın ilk dört ayında jeotermal elektrik santrallerinden üretilen elektrik miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 2 milyar 259 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.

JESDER'den yapılan açıklamada, yenilenebilir ve yerli bir enerji kaynağı olan jeotermalin elektrik üretimindeki payının arttığı kaydedilerek, Dernek Başkanı Ufuk Şentürk'ün şu ifadelerine yer verildi:

"Jeotermal, yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak Türkiye’nin kömür ve doğalgaz ithalatı ihtiyacını azalttı. Karbon emisyonu bulunmayan jeotermal, iklim değişikliğine de yol açmıyor. Jeotermal, ayrıca güneş ve rüzgar gibi diğer alternatif kaynaklardan farklı olarak kesintisiz bir kaynak.

Bu sayede jeotermal santrallerimiz kesintisiz elektrik üretimiyle Türkiye’nin şebeke kalitesine, dolayısıyla sistem maliyetlerinin düşmesine katkıda da bulunuyor."

Anahtar Kelimeler:
ElektrikJeotermal
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