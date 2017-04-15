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Elinde silahlarla sokakta dolaşınca…

Sinop’un Boyabat ilçesinde akli dengesi bozuk bir vatandaş av bayiinin camını kırıp otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabanca alarak sokakta dolaşması ilçede korkuya yol açtı

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Elinde silahlarla sokakta dolaşınca…
Boyabat ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir vatandaş 2 av bayiinin camlarını kırıp içeri girerek kurusıkı tabanca ve otomatik tüfek aldı. İş yerlerinden aldığı kurusıkı tabanca ve otomatik av tüfeği ile çarşı içinde gezen vatandaşı olay yerine gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı. Silahların boş olduğunu fark eden güvenlik güçleri silahları şahsın elinde aldı. 
Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören vatandaş rahatsızlığı dolayısıyla serbest bırakıldı. İHA

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