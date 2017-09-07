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Emine Erdoğan Arakanlı sığınmacıların kampında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaret etti

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Emine Erdoğan Arakanlı sığınmacıların kampında

Emine Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar hem yardım olarak hem de siyasi çözüm olarak. Çözülmesi gereken mesele. Bu çağda böyle bir vahşet inanılır gibi değil ve dünyanın gözü önünde cereyan ediyor.

Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya bunun için geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak için geldik. Yardım için geldik. Lütfen herkes, elinden gelen her şeyi yapsın" diye konuştu. Heyette yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak kampa gelen Arakanlı Müslümanların yanında olduklarını göstermek için Bangladeş'e geldiklerini belirterek, şunları söyledi: "Buradaki insanların yanında olduğumuzu göstermek istedik.

Bunu düzenli bir şekilde Uluslararası Göç Örgütü ile beraber sürdüreceğiz. Ayrıca Bangladeşli dostlarımıza da şu mesajı veriyoruz: Bu insanlara birlikte yardım edelim. Astana'da İslam dünyasından gelen liderlerle toplantı yapacağız. Sonra New York'ta genişletilmiş toplantı yaparak Arakan sorununa kalıcı bir çözüm bulmak istiyoruz." 

Emine Erdoğan, ziyaretin ardından kamptan ayrıldı. AA

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Emine Erdoğan Arakanlı Sığınmacıların Kampında
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