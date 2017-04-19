Emniyet personeline FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen Emniyet personeline sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 1 emniyet müdürü, çok sayıda komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru olduğu öğrenildi.

Fetullah Gülen'in videolarını izlerken gözaltına alındılar

Öte yandan Kayseri polisi, bir internet kafede FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in videolarını izleyen karı-kocayı gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne Belsin Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in videolarının izlendiği ihbarı geldi. Alınan ihbarın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri videoları izleyen M.M. ile eşi Y.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.M.'nin ifadesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavatçıda çalıştığını söylediği ancak yapılan incelemelerde şahsın Ankara Beytepe Jandarma Okulları'nda teğmen rütbesinde çalışmakta iken FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlendi. Öte yandan Y.M.'nin ise üzerinde kayıtlı ve önceki tarihlerde kendisinin kullandığı 3 adet hatta, terör örgütünün gizli haberleşme programı olan 'bylock' çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan karı-koca emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. HABER MERKEZİ