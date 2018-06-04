En büyük barış projesi MEM

YENİ MESAJ/BURSA

Bursa’da düzenlenen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresine Azerbaycan'dan çok sayıda akademisyen katıldı. Kongreye Bakü'den katılan isimlerden biri de Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Rauf Mehmedov'du. Mehmedov, "Prof. Dr. Haydar Baş 20-30 yıl önceden kapitalizmin çöküşü hakkında bilgiler verdi. Yalnız kapitalizmin çökeceğini söylemekle kalmadı, aynı zamanda buna alternatif olarak kendi ekonomi modeli olan Milli Ekonomi Modeli'ni ortaya koydu" dedi.

‘MEM gelir adaletini sağlar’

Prof. Dr. Mehmedov konuşmasında Milli Ekonomi Modeli'nin Kapitalizm ve Sosyalizmden farkını anlattı. "Milli Ekonomi Modeli (MEM) devlettin yönettiği sınırlar içindeki ekonomiyi milli olarak tanımlar, fakat MEM evrenseldir. Zira bu model tüm devletlerin bağımsız milli ekonomisini oluşturabilir" diyen Mehmedov şöyle devam etti: "Kapitalizm ise devletin varlığını serbest pazar ekonomisi için engel olarak görür ve bu nedenle devletlerin ekonomisinin devletler üssü güçler tarafından yönetilmesini sağlar. Oysa MEM hem özel mülkiyeti hem de devlet kurumunun devlet-millet işbirliği içinde gelişmesini sağlar. Bu ortamda hem devlet hem de vatandaş kazanır. Devlet serbest emisyon politikasıyla elde ettiği senyoraj gelirlerinden sosyal devlet projelerini oluşturur. MEM'de kapitalizmden farklı olarak faizli krediler yoktur. Böylece dünyanın geliri bir grubun elinde birikmez, gelir adaleti sağlanır ve sosyal tabakalar arasında uçurum ortadan kalkar. "

Savaşları ortadan kalkacak

"MEM vatandaşlara faizsiz krediler verir ve böylece sürekli gelişmeyi sağlar" diyen Prof. Dr. Rauf Mehmedov, "Kapitalist düşüncenin çeşitli zamanlarda ortaya çıkardığı savaşlar, terörler, soykırımlar biter ve dünyada sulh hâkim olur. Dünyada açlık sorunu çözülür.

İnsanlar savaşlar, işsizlik ve yoksulluk yüzünden kendi ülkelerini terk ederek başka ülkelere göç etmez. Bugün dünyanın kaynaklarını sömürmek için dünyayı savaş alanına çevirenler MEM'in uygulanmasıyla ortadan kalkar ve adalet hâkim olur, insanlar rahat bir nefes alır" ifadelerini de kullandı.

Kapitalizm terörden besleniyor

Konuşmasında "MEM Kapitalizmden farklı olarak istihdam sorununu çözer" diyen Azerbaycanlı profesör Mehmedov şöyle devam etti: "Çünkü MEM kapitalizm ve sosyalizmden farklı olarak insanların emeğini sömürmez. MEM insana değer verir. Bu nedenle işsiz kalan milyonlarca insanın terör gruplarının ağına düşmesi önlenir. Kapitalistler terör gruplarının artmasını istediklerinden dolayı istihdam sorununun da derinleşmesini isterler."

Aileyi ve kadın hakları koruma altında

Prof. Dr. Rauf Mehmedov konuşmasında MEM'in aile kurumu için önemine de dikkat çekti ve "MEM kadınların aile içindeki görevlerini bir sosyal görev olarak görür. Bununla MEM aile kurumunun güçlenmesini ve kadınların haklarının korunmasını sağlar. Kapitalist sistemde ailelerin çökmesi kapitalist sistemin aile yapısına da zıt bir sistem olduğunu gösterir. MEM insanın doğası ve fıtratı üzerine oluşan bir ekonomi modelidir. Bu nedenle onun gelişmesi, insanın kendini kavramasına, manevi ve ahlaki bakımdan yükselmesine, mutlu olmasına imkân sağlar.

Kapitalizm ve sosyalizmde oluşturulan ekonomi model ise insanın doğasına ve fıtratına terstir" dedi.

