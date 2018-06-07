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En büyük tehdit: ABD, AB, İsrail

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'na göre Türk kamuoyu, Türkiye’ye en büyük tehdidin ABD'den geldiğini düşünüyor. Araştırmaya göre bu sıralamada ABD'yi İsrail ve Avrupa Birliği takip ediyor

07 Haziran 2018 Perşembe 14:02
En büyük tehdit: ABD, AB, İsrail

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”nın 2018 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, Türk kamuoyu Azerbaycan’ı Türkiye’nin en yakın dostu olarak görüyor; ABD ise Türkiye’ye tehdit oluşturan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Son dönemde Türkiye’nin öncelikli gündeminde Suriye sorunu ve İsrail ile ilişkiler bulunuyor.

Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen ankette, Türkiye’nin başta Suriye, İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ikili ilişkileri olmak üzere, Türk dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular soruldu.

En büyük sorun Suriye

Araştırma sonuçlarına göre terörle mücadelenin dış politika sorunu olarak görülmesinde ciddi oranda azalış dikkat çekiyor. Suriye sorunu, bu sene Türk dış politikasının en önemli sorunu olarak algılanıyor.

Filistin-İsrail arasında gerilimin yükselmesinin de etkisiyle, İsrail ile ilişkiler ciddi orandan bir artışla dış politika sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

Terörle mücadeleyi sorun olarak görenlerin oranı yüzde 30 azalarak yüzde 14.1’e gerilerken, Suriye sorunu Türk dış politikasının öncelikli gündemi olarak görenlerin oranı yüzde 26’ya yükseldi. İsrail ile ilişkilerin dış politika sorunu olarak görülmesinin oranı ise neredeyse 3 kat artarak yüzde 8.3’den yüzde 24.2’ye çıktı.

Tehdit algısında ABD ve İsrail önde

‘Türkiye’nin en yakın dostu hangi ülkedir?’ sorusuna katılımcılar geçen yıla göre yüzde 12’lik düşüşle yine ‘Azerbaycan’ yanıtını verdi. Geçen yıl yüzde 71.3’lük kesim Azerbaycan’ı ‘en yakın dost ülke’ olarak nitelendirirken, bu yıl ankete katılanların yüzde 59’u en yakın dostumuzun Azerbaycan olduğunu ifade etti.

‘Türkiye’nin dostu yoktur’ diyenlerin oranı ise geçtiğimiz yılın oranı olan yüzde 17.2’den yüzde 22.5’a yükseldi. Bu durum, sosyolojik anlamda yalnızlığa işaret ediyor. Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler seçeneğinde bu yıl da ABD yüzde 60.2’lik bir oran ile Türkiye için en büyük tehdit olarak karşımıza çıktı. İkinci en büyük tehdidi oluşturan ülke yüzde 54.4’lük kesim tarafından, geçen yıla kıyasla yüzde 17’lik bir artışla İsrail olarak belirtildi.

AB ülkeleri, bu yıl yüzde 25.9’luk oranla Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturan ülkeler arasında üçüncü sırada yer alırken, Suriye’yi tehdit olarak görenlerin oranları yüzde 7.4 artarak yüzde 24.1’e yükseldi. Rusya’ya yönelik tehdit algısı ise düşüş eğilimini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ne derse o!

Dış politikada temel belirleyici ve yürütücü kurum Cumhurbaşkanı olarak görülüyor. 2017 yılında yüzde 69.2’lik kesim ‘Sizce Türkiye’de dış politikayı hangi kurum yapar?’ sorusuna ‘Cumhurbaşkanı’ cevabını verirken, bu yıl ankete katılanların yüzde 68.8’i Cumhurbaşkanı’nı temel belirleyici kurum olarak gördü.

Dış politika yapımında Hükümet, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın etkisi ise azalıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın etkisi artıyor.

Göçmenlerden memnuniyetsizlik arttı

Suriye göçmenlerinden duyulan memnuniyetsizlik oranlarının 2017’ye göre artış gösterdiği gözlemlenmektedir. ‘Ülkeye gelecek göçmenlere sayı sınırı konulması’ politikasının geçen yıllara göre ivme kazandığı görülmektedir. Suriye göçmenlerinden duyulan memnuniyetsizlik geçen yıl yüzde 54.5 iken, bu yıl memnuniyetsizlik belirtenlerin oranı yüzde 61’e yükselmiştir.

Haber Merkezi

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ABDABİsrailKadir Has üniversitesiTehditSuriyeSorun
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