En büyük tünel Zigana'ya

Başbakan Binali Yıldırım, Zigana-Gümüşhane yolu Köstere mevkisinde düzenlenen Yeni Zigana Geçidi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Zigana Tüneli, tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası. Tünel inşa edilince Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum Aşkale'ye, Gümüşhane'den Erzincan'a yol kısalacak, daha güvenli hale gelecek ve insanlarımız rahat, konforlu şekilde seyahat edecek" dedi. Başbakan Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli'ne Köstere mevkisinden girileceğini, 15 kilometre sonra Maçka'dan çıkılacağını belirtti.

Dağların altından geçecek her bir tünelin boyunun 145 kilometre olduğunu aktaran Yıldırım, geçmişte nice ocakların sönmesine neden olan Zigana Dağı'nın türkülere, ağıtlara da konu olduğunu hatırlatarak, tünelin, 29 Ekim 2019'da biteceğini bildirdi.

Avrupa'nın en uzun tüneli

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı süren Yeni Zigana Tüneli, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak. Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta yapımı süren proje kapsamında, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14.5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edilecek.

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3.30 eğimle tırmanılarak, yüzde 0.85 eğimle inilecek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek. Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilecek.

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1.5 saat arasında katedilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.