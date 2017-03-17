En büyük tünel Zigana'ya

Başbakan Binali Yıldırım, Zigana-Gümüşhane yolu Köstere mevkisinde düzenlenen Yeni Zigana Geçidi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Zigana Tüneli, tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası. Tünel inşa edilince Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum Aşkale'ye, Gümüşhane'den Erzincan'a yol kısalacak, daha güvenli hale gelecek ve insanlarımız rahat, konforlu şekilde seyahat edecek" dedi. Başbakan Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli'ne Köstere mevkisinden girileceğini,
Dağların altından geçecek her bir tünelin boyunun
Avrupa'nın en uzun tüneli
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı süren Yeni Zigana Tüneli, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak. Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta yapımı süren proje kapsamında, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri
Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin
Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1.5 saat arasında katedilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.