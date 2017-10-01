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En çok fidan Mersin’e dikildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca ülke genelinde 3,8 milyar fidan toprakla buluşturuldu. En fazla ağaçlandırma faaliyetinin yapıldığı iller Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş ve Muğla oldu

01 Ekim 2017 Pazar 17:33
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En çok fidan Mersin’e dikildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) son 14 yılda ülke genelinde 3,8 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ilde ağaçlandırma faaliyetlerine ara vermeden devam eden OGM, 14 yılda 3 milyar 813 milyon 803 bin 886 fidan dikti. Son 14 yıllık sürede 48 milyon 96 bin 429 dekar arazide ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştiren Bakanlık, bu çalışmalar için yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira tutarında harcamada bulundu.

Bu süreçte en fazla ağaçlandırma faaliyeti Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş ve Muğla'da gerçekleştirildi. Mersin'de 292 milyon 873 bin 634 adet fidan dikilirken, 1 milyon 805 bin 988 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Adana'da 204,6 milyon, Antalya'da 148,3 milyon, Kahramanmaraş'ta 130,9 milyon fidan toprakla buluşturuldu, Muğla'da da 127,7 milyon fidanın dikimi gerçekleştirildi. Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir ve Konya da en çok ağaçlandırma yapılan ilk 10 il arasına girdi. AA

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