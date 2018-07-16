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En çok İstanbul'da, en az Ardahan'da

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye'de en çok ve en az sürücü bulunan şehirleri kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de en çok sürücü İstanbul'da bulunurken, 3 milyonluk Bursa'da 1 milyon sürücü olduğu bildirildi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:09
En çok İstanbul'da, en az Ardahan'da

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 28 milyon 181 bin 930 sürücünün bulunduğu Türkiye'de, direksiyon başına geçenlerin yüzde 74.9'unun erkek, yüzde 25.1'inin ise kadınlardan oluştuğunu duyurdu. 2017 yılı sonunu kapsayan resmi verilere göre; İstanbul 5 milyon 871 bin 653 ile en çok sürücünün yaşadığı şehir sıralamasında liste başında yer alıyor. Sadece 119 bin 572 sürücünün ikamet ettiği Ardahan ise listenin sonunda yer aldı.

Başkent Ankara'da 2 milyon 389 bin 935 sürücü yaşarken 3 milyon nüfuslu Bursa'da 1 milyon 11 bin 694 sürücü bulunuyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki kayıtlara göre, sürücü belge kayıtlarında geriye dönük otomatik güncelleme yapılmaktadır. Hayatını kaybedip sürücü belge düşümü yapılmayanların kayıt düşüm işlemleri otomatik olarak yapıldığından dolayı 2017 yılsonu itibariyle sürücü belge sayısı bir önceki yıla göre düşük çıkmaktadır" denildi. 

Ehliyet sayısı 60 milyondan fazla

Toplam sürücü belgesi sayısının 60 milyon 356 bin 516 olduğunun vurgulandığı açıklamada, " Bir şahsın birden fazla sürücü belgesi sınıfı bulunabildiğinden, sürücü belgesi sınıf sayısı toplamı sürücü belgesi sayısından fazla görülmektedir.01.01.2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgesine geçilmesiyle birlikte sürücü belgesi sınıf türü 9'dan 19'a çıkmış olup, buna göre sınıf dağılımı yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada 2017 yılı sonu itibariyle 22 milyon 218 bin 945 aracın trafiğe kayıtlı olduğu belirtildi. Bu araçlardan 12 milyon 35 bin 978'inin otomobil olduğu bildirildi. İHA
 
 

Anahtar Kelimeler:
İstanbulArdahanTrafikSürücü
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