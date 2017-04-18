Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

En çok ‘mavi bayrak’ Antalya’da

Türkiye’de mavi bayrak sahibi 444 plajın 201’i, 21 marina ve 12 yatın da 10’u Antalya’da bulunuyor. Mavi bayraklı plaj sayısında Antalya’yı Muğla takip ediyor

Bu haber kez okundu.

En çok ‘mavi bayrak’ Antalya’da

Türkiye'de uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" sahibi 444 plajın 201'i, 21 marinanın 5'i ve 12 yatın 5'i Antalya'da yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 2016'da Türkiye'de 444 plaj, 21 marina ve 12 yatta "mavi bayrak" bulunuyor. Antalya 201 mavi bayraklı plajı ile Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip il. Antalya merkezde 29, Gazipaşa'da 2, Alanya'da 46, Manavgat'ta 45, Serik'te 26, Kemer'de 44, Kaş'ta da 9 plajda mavi bayrak dalgalanıyor.

Muğla ikinci sırada

Mavi bayraklı plaj sayısında Antalya'yı 100 plajla Muğla takip ediyor. Bodrum'da 58, Fethiye'de 9, Ortaca'da 5, Marmaris'te 19, Ula'da 1, Datça'da da 8 plaj mavi bayrak sahibi.

İzmir'de ise 10'u Çeşme, 5'i Dikili, 7'si Foça, biri Urla, 3'ü Karaburun, 9'u Menderes, 9'u Seferihisar, 3'ü de Selçuk ilçelerinde olmak üzere 47 mavi bayraklı plaj yer alıyor.

Öte yandan, Aydın'da 31, Balıkesir'de 22, Çanakkale'de 10, Mersin'de 9, Ordu'da 5, Yalova'da 4, Kocaeli ve İstanbul'da 3, Tekirdağ'da 2, Düzce, Adana, Kırklareli, Samsun, Zonguldak, Sakarya ve Van'da da birer mavi bayraklı plaj var.

Bu arada Antalya'da 5, Muğla'da 7, Aydın'da 2, İzmir'de 3, İstanbul'da 2, Balıkesir ve Yalova'da bir olmak üzere toplam 21 marina ile Antalya'da 5, Muğla'da 3, Aydın'da bir, Balıkesir'de 3 yatta mavi bayrak bulunuyor. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
En çok ‘mavi Bayrak’ Antalya’daTürkiyePlajMarinaYatMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100