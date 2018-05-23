En güçlüsü Japon pasaportu

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerini inceleyerek dünyanın en güçlü pasaportunun hangi ülkeye ait olduğunu ortaya koyan, 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alındığı Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu, 189 istikamete vizesiz giriş yapılabilen Japonya'nınki oldu.

Endekste ikinciliği 188 istikamete vizesiz giriş hakkına sahip Singapur ve Almanya, üçüncülüğü Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç paylaştı. Türk pasaportu endekste 111 istikamete vizesiz giriş ile 49. sırada yer aldı. AA