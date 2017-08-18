En kanlı saldırı 2004'te yaşandı

11 Mart 2004: İspanya 'nın başkenti Madrid 'de 3 ayrı trene bombalı saldırı düzenlendi. El Kaide'nin üstlendiği saldırılarda 192 kişi yaşamını yitirdi, 2 binden kişi yaralandı.

7 Temmuz 2005: İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 terörist çantalarında taşıdıkları patlayıcılarla yoğun ulaşım noktalarında intihar saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 4 saldırgan dahil 56 kişi öldü, 784 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2011: Norveç'in başkenti Oslo'da, Anders Behring Breivik, bombalı saldırı düzenledi. Saldırıdan iki saat sonra da Breivik, Oslo yakınlarındaki Ütoya Adası'nda öğrencileri katletti. Saldırılarda toplam 77 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

7 Ocak 2015: Fransa'nın başkenti Paris'te hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda biri polis 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

9 Ocak 2015: IŞİD mensubu Amedy Coulibaly, Paris'te düzenlediği eylemde bir polisi öldürdükten sonra kentin doğusunda Vincenne bölgesindeki bir Yahudi marketinde müşterileri rehin aldı ve burada dört kişiyi öldürdü.

13 Kasım 2015: Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırılarda 7'si saldırgan 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi kişi yaralandı. Bu saldırıyı da IŞİD üstlendi.

22 Mart 2016: Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonundaki intihar saldırılarında 32 sivil öldü. Yine IŞİD'ın üstlendiği saldırılarda 300'den fazla kişi yaralandı.

14 Temmuz 2016: Fransa'nın en önemli milli bayramı Bastille Günü'nde Nice kenti kana bulandı. Kamyonla insanları eze eze ilerleyen IŞİD üyesi 84 kişinin ölümüne yol açtı.

19 Aralık 2016: Almanya'nın başkenti Berlin'de bir TIR insanları ezdi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi yaralandı. IŞİD'in üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren kişi, İtalya'da çıkan çatışmada öldürüldü.

22 Mayıs 2017: İngiltere'nin Manchester kentinde konser sırasında Manchester Arena'yı hedef alan saldırıda saldırgan dahil, aralarında çocuklarında olduğu 23 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

3 Haziran 2017: İngiltere'nin başkenti Londra'da üç kişi minibüsle Londra Köprüsü'ndeki yayaları hedef aldıktan sonra çevredekileri bıçaklamaya başladı. Saldırıda, 8 kişi ölürken 48 kişi yaralandı. Saldırıyı yine IŞİD üstlendi.

17 Ağustos 2017: İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. IŞİD'in üstlendiği olay, 2004'teki saldırıların ardından İspanya'yı hedef alan en kanlı saldırı oldu.