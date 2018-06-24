En uzun ile en kısa oylarını kullandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2014 yılında 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, sandık başına gitti. Annesi ve babasıyla Altın Safran İlkokulu'na gelerek 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü kez oy kullandığını söyledi. İlk oyunu 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde kullandığını ifade eden Gelgi, son yıllarda zor süreçlerden geçildiğini dile getirdi. Gelgi, seyyar sandık uygulamasının hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti: "Ben buraya gelebildiğim ve oyumu kullandığım için mutluyum.

Zaten ailemin yardımıyla sık sık evden çıkıyorum. Buraya gelmek de benim için çok zorlu bir süreç değil. O yüzden seyyar sandık uygulamasını daha ihtiyacı olan vatandaşlarımız kullanırlar."

Türkiye'nin en kısa boylu kadını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 72,6 santimetre boyundaki Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman da oyunu kullandı. Kocaman oyunu kullanacağı 1006 numaralı sandığın bulunduğu Kadirli Ortaokuluna annesi ve ağabeyiyle geldi. Kimliğini ibraz ederek oyunu kullanan Kocaman, zarfı sandığa, ağabeyinin kucağında attı. Oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet eden Kocaman, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Kocaman, 2010 yılında "Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş ancak unvanını 69 santimetre boyundaki ABD'li Bridgette Jordan'a kaptırmıştı.