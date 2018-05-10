En zengin ülke Türkiye

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Türkiye’de üzüm çeşitlerinin tespitine ilişkin çalışmanın henüz bitmediğini ancak bugüne kadar bin 435 yerel çeşidin saptandığını bildirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Taze Meyve ve Sebze Mamulleri Sektörü, Bilgilendirme ve Sektörel Sorunları Değerlendirme” toplantısına, üretici ve ihracatçı temsilcileriyle akademisyenler katıldı. Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2017 yılında 196 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihraç ettiğini belirterek, “Sofralık üzüm ihracatımızda sultani çeşidi yüzde 70’lik paya sahip. 2017 yılında sultani üzüm ihracatı 135 milyon dolar oldu. 2018 yılında sofralık üzüm ihracatında 250 milyon dolar hedefliyoruz.” dedi.

‘Altın madeninden daha kıymetli’

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli ise üzümün anavatanı ve gen kaynağının Türkiye olduğunu, bugüne kadar bin 435 adet üzüm çeşidi tespit edildiğini ifade etti. Dünyada yerel üzüm çeşidinin fazla olmasıyla övünen ülkeler bulunduğunu bildiren Altındişli, şöyle konuştu:

“Bu ülkelere gidip bakıyoruz yerel diye 50-100 çeşit gösteriyorlar. Türkiye’nin taraması henüz bitmedi, Güneydoğu’da biraz eksiklik var ama bugüne kadar bin 435 yerel çeşit tespit edildi. Hepsi birbirinden farklı, ayrı özelliklere sahip. Bunu anlatınca insanların ağzının suyu akıyor. Çünkü bu gen kaynakları altın madeninden daha kıymetlidir.

Gen kaynakları Türkiye’de Manisa ve Tekirdağ’daki bağcılık araştırma enstitülerinde muhafaza ediliyor.” Prof. Dr. Altındişli, Türkiye’nin, bağ sahalarında dünyada beşinci, üzüm üretiminde ise 6’ıncı olduğunu dile getirdi.