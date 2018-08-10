En zor konuşma

Albayrak'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vurguladığı sırada döviz kurları düştü, ancak akabinde Trump'ın tweet'iyle yükselişe geçti.
Trump'ın tweet'i sonrasında ABD Doları 6.80'i, Euro ise 8.00'ı aştı.
Trump: Türkiye'ye iki kat gümrük vergisi
Twitter hesabından verdiği talimatı duyuran Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerinin, Türkiye’nin para birimi Türk lirasının çok güçlü dolarımız karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle artırılması talimatı verdim! Aluminyumda vergi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil!”