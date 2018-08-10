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En zor konuşma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurlarında spekülasyonun zirve yaptığı bir ortamda Yeni Ekonomi Modeli'nin çerçevesini açıkladı. Hazine-Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik sunum yaptığı sırada ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye ile ilgili bir tweet attı. "Türkiye'ye iki kat gümrük vergisi alınacağını" açıklayan Trump'ın tweeti sonrası piyasalar hareketlendi.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:36
En zor konuşma

Albayrak'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vurguladığı sırada döviz kurları düştü, ancak akabinde Trump'ın tweet'iyle yükselişe geçti.

Trump'ın tweet'i sonrasında ABD Doları 6.80'i, Euro ise 8.00'ı aştı.

Trump: Türkiye'ye iki kat gümrük vergisi

Twitter hesabından verdiği talimatı duyuran Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerinin, Türkiye’nin para birimi Türk lirasının çok güçlü dolarımız karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle artırılması talimatı verdim! Aluminyumda vergi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil!”

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Son Güncelleme: 10.08.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpBerat AlbayrakTürkiyeVergi
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