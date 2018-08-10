En zor konuşma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurlarında spekülasyonun zirve yaptığı bir ortamda Yeni Ekonomi Modeli'nin çerçevesini açıkladı. Hazine-Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik sunum yaptığı sırada ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye ile ilgili bir tweet attı. "Türkiye'ye iki kat gümrük vergisi alınacağını" açıklayan Trump'ın tweeti sonrası piyasalar hareketlendi.