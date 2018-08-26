Endonezyalı bakana özel uçak sürprizi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Arjantin'de bulunan ve 33 saatlik bir yolculukla THY ile İstanbul'dan aktarmalı olarak ülkesine dönecek Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara'yı TC-ATA uçağına davet ederek 17 saat süren yolculukta ikili görüşme gerçekleştirdi.

Arjantin’in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı sona erdi. Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya, Çin, Arjantin ve bazı ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Endonezyalı bakanın Arjantin'e gelirken Türk Hava Yolları'nı (THY) kullandığını, çok memnun kaldığını ve dönüşte de 33 saat süren bir uçuşla İstanbul'dan aktarmalı ülkesine döneceğini söylemesi üzerine Varank, Rudiantara'yı TC-ATA uçağına davet etti. Konuk bakan ise hem zamandan tasarruf edeceğini hem de İstanbul-Cakatra uçuş saatine kadar İstanbul'da gezme fırsatı bulacağını belirterek daveti kabul etti. İki bakanı taşıyan Gulfstream G550 tipi uçak, cuma günü TSİ 23.15'te Arjantin'in Salta şehrinden hareket etti. Yaklaşık 17 saat süren uçuş İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sona erdi.

Bakan Varank ile Rudiantara, 41 bin feet yükseklikte ikili görüşme de yaptı. Öte yandan Bakan Varank'ın talimatıyla konuk bakana İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. TC-ATA uçağının Arjantin'e gidiş dönüş maliyetinin 300 bin dolar olduğu belirtiliyor. THY, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e günlük seferler düzenliyor. HABER MERKEZİ

