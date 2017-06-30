Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enerji içeceklerine düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Bu haber kez okundu.

Enerji içeceklerine düzenleme

Buna göre artık, spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere satılmayacak, özendirici tanıtımlar yapılmayacak. Gerekli uyarılar ürün etiketinde yer alacak. Tebliğe uymayanlara ise yaptırım uygulanacak. Tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor. Özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyen enerji içeceğinde, toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan fazla olmayacak. Enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olmayacak. Bileşiminde kafeinle taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemeyecek. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Enerji Içeceklerine DüzenlemeGıdaTarım Ve Hayvancılık BakanlığıTürk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri TebliğiResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100