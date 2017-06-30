Enerji içeceklerine düzenleme

Buna göre artık, spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere satılmayacak, özendirici tanıtımlar yapılmayacak. Gerekli uyarılar ürün etiketinde yer alacak. Tebliğe uymayanlara ise yaptırım uygulanacak. Tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor. Özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyen enerji içeceğinde, toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan fazla olmayacak. Enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olmayacak. Bileşiminde kafeinle taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemeyecek. AA