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'Enerjinin İpek Yolu' devreye giriyor

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve "Enerjinin İpek Yolu" olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılışı 12 Haziran'da Eskişehir'de yapılacak. TANAP, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:35
'Enerjinin İpek Yolu' devreye giriyor

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve "Enerjinin İpek Yolu" olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılışı 12 Haziran'da Eskişehir'de yapılacak. TANAP, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

Türkiye'de gazın dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'nda 12 Haziran'da gerçekleştirilecek tarihi projenin açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve ilgili ülkelerin enerji bakanlarının katılması bekleniyor.

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek. Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak TAP Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak. Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor.

İlk etapta Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Eskişehir'den 2019 Haziran'a kadar 2 milyar metreküp gaz alabilecek ve bu miktar her yıl 2 milyar metreküp artırılarak 2021'de 6 milyar metreküpe ulaşacak. AA
 

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İpek Yolu
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