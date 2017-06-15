Para Kurulu, "Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9.25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7.25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12.25'te sabit tutuldu.HABER MERKEZİ
Enflasyon büyük risk
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen enflasyonun risk oluşturduğuna işaret etti
15 Haziran 2017 Perşembe 17:15
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