Enflasyon büyük risk

Para Kurulu, "Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9.25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7.25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12.25'te sabit tutuldu.HABER MERKEZİ