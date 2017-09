Erbil'e 'açık ve net' mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta kritik temaslarda bulundu. Resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü.

Bu görüşmeden sonra Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile bir araya geldi. Başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar Ebadi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi tarafından da kabul edildi.

Iraklı mevkidaşı Caferi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak ve şehirlerinin yeniden imarı ve Irak'ta ulusal uzlaşma çabalarına desteğimizi güçlü bir şekilde vermeye, tüm imkanlarımızla kardeş Irak halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'Erbil yanlış adım atıyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Erbil yönetiminden beklentilerinin sorulması üzerine, şunları söyledi: "Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir. Bağdat'tan taleplerinin yerine gelmesi konusunda görüşmelerini sürdürüyorlar. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz fakat bölgenin istikrarı, birliği, beraberliği çok önemli. Kürt kardeşlerimizin de menfaati ve geleceği Irak'ın birlik ve beraberliğindedir."

"Erbil'in attığı yanlış adımların da ne kadar yanlış olduğunu kendilerine de söyledik" diyen Çavuşoğlu, Kerkük'te Irak anayasasına karşı bir şekilde durum yaratarak resmi kurumlara bölgesel yönetim bayraklarının çekilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, aynı şekilde referandum kararının da yanlış olduğunu ifade ettiklerini ve Erbil ziyaretinde bunun tekrar söyleneceğini dile getirerek "Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi konusunda üzerimize düşeni biz de yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle iki taraftan da talep gelirse görevimizi, rolümüzü en iyi şekilde, yapıcı bir şekilde oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başika konusunda uzlaşma yok

Çavuşoğlu-Caferi ortak basın toplantısında Türk askeri varlığının bulunudğu Irak'taki Başika kampı da gündeme geldi.

Sözkonusu kampla ilgili bir soruya cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile Başika'daki kamp konusunun samimi bir şekilde ele alındığını belirterek "Başika, Irak'ın toprak ve sınır bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı" dedi.

Çavuşoğlu, Başika'daki üste terör örgütü DEAŞ'a karış Irak'ın "öz evlatlarının" eğitildiğinin altını çizerek Türkiye'nin bu kamptaki mevcudiyeti sayesinde 700'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Başika kampının fonksiyonu, stratejisi ve geleceğiyle ilgili kararı beraber vereceğiz" ifadesini kullanmasına karşın, Irak Dışişleri Baknaı Caferi, "Görüşmede Başika'daki Türk birliklerinin varlığını da ele aldık. Hızlı bir şekilde oradan çekilmeleri talebinde bulunduk" dedi.

'PKK, ortak düşman'

Türkiye'nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde Irak'tan beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Hem DEAŞ hem de PKK Türkiye'nin ve Irak'ın ortak düşmanıdır. Keza diğer terör örgütleri de. Gerçek anlamda Irak'ın istikrar ve huzura kavuşabilmesi için bu terör örgütlerinden kurtulması lazım. Biraz önce de vurguladığım gibi bu konularda Türkiye Irak'ın en büyük destekçisi olacaktır. Ortak stratejilerle ve birlikte hareket ederek Irak'ı bu terör belasından, terör örgütlerinden kurtarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Caferi: İzinsiz askeri müdahaleye karşıyız

Çavuşoğlu ile dışişleri konutunda bir araya gelen Caferi ise "Çavuşoğlu'nun ziyaretinin başta Musul olmak üzere terörle mücadele konusunda başarıların yaşandığı bir döneme denk gelmesi önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran'la müşterek hareket yapılmasının her an gündemde olduğu şeklindeki açıklamalarının hatırlatıldığı soruya Caferi şöyle cevap verdi: "PKK, Irak'ta DEAŞ saldırılarından sonra yaşanan güvenlik zafiyeti ve krizden dolayı bazı bölgelere yayıldı. Onları buraya Irak getirmedi. Bu istisnai bir durumdur. Irak'ın bölgesel ve uluslararası çatışma sahasına dönüşmesine izin vermeyiz. Egemenliğimizi ve Irak Silahlı Kuvvetlerini ihlal etmeyecek her türlü görüşme ve işbirliğine ise hazırız. Herhangi bir silahlı grubun komşu ülkelere karşı hamlelerde bulunmasına da izin vermeyiz. Farklı ülkelerden eksen oluşturulup bir hareket başlatılacaksa bu görüşmelerde bizim de yer almamız gerekecektir."

Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede "ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerini detaylı şekilde ele aldıklarını, iki ülke arasındaki dış ticaretin güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını" anlatan Caferi, "Türkiye'nin diğer dost ülkelerle birlikte Musul ve diğer bölgelerdeki alt yapının yeniden inşası ve güçlendirilmesinde rol almasını temenni ediyoruz" dedi.