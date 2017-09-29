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Erbil'e uçuşlar süresiz iptal edildi

Başbakan Yıldırım: "(IKBY'deki gayrimeşru referandum) Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir." dedi.

29 Eylül 2017 Cuma 17:27
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Erbil'e uçuşlar süresiz iptal edildi

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin Sivil Havacılık İdaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız." dedi.

Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun, tüm dünyanın karşı çıkması ve Türkiye'nin uyarılarına rağmen gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Sonrasında bazı önlemlerin alındığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin Sivil Havacılık İdaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız. Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları (THY) hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız."

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

Başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Cuma günü yerel saatle 18:00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların askıya alınacağını bildirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 29.09.2017 18:15
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THYTürkiyeIKBYBinali YıldırımBaşbakanErbile Uçuşlar Süresiz Iptal Edildi
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