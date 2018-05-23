Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101892
ALTIN
197.364
DOLAR
4.7538
STERLİN
6.3425
EURO
5.5622
banner138

Erciyes-2018 Tatbikatı tamamlandı

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2018 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla sona erdi

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:36
Erciyes-2018 Tatbikatı tamamlandı

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2018 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla sona erdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında görev alan 1. Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda yapıldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 tipi nakliye uçaklarındaki 120 paraşütçü komando, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi.

Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikatı 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 1. Komando Tugayı Komutanvekili Albay Sezgin Erdoğan da izledi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Erciyes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
son dakika... Döviz raydan çıktı
son dakika... Döviz raydan çıktı
F-35'ler Türkiye'ye geliyor geliyor mu?
F-35'ler Türkiye'ye geliyor geliyor mu?
En güçlüsü Japon pasaportu
En güçlüsü Japon pasaportu
AP seçimleri 2019'da yapılacak
AP seçimleri 2019'da yapılacak
Muharrem İnce'den diğer adaylara bağış
Muharrem İnce'den diğer adaylara bağış
Genelkurmay Başkanları Sırbistan'da buluştu
Genelkurmay Başkanları Sırbistan'da buluştu
Terör örgütleri Türkiye'ye karşı birleşti
Terör örgütleri Türkiye'ye karşı birleşti
Çukurca'da petrol kuyusu için ilk kazma
Çukurca'da petrol kuyusu için ilk kazma
'Suriye canlanmaya hazır'
'Suriye canlanmaya hazır'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim