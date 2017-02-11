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Erdoğan: 81 ilde anlatmalıyız

Cumhurbaşkanlığı sistemi Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "bu sisteme 'evet' diyenler olarak bu sistemi 81 ilde tek tek anlatmalıyız. Buna karşı çıkanlar bu sisteme 'hayır' diyenlerin de bu işin ruhunu öğrenince 'evet' diyeceklerini biliyorum" dedi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:24
Erdoğan: 81 ilde anlatmalıyız

Cumhurbaşkanlığı sistemi Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "bu sisteme 'evet' diyenler olarak bu sistemi 81 ilde tek tek anlatmalıyız. Tek millet için "evet" tek vatan için "evet". İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Buna karşı çıkanlar bu sisteme 'hayır' diyenlerin de bu işin ruhunu öğrenince 'evet' diyeceklerini biliyorum" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu: "Kesinlikle bu mesele bir cumhuriyet meselesi değildir. Mesele kesinlikle demokrasi meselesi, özgürlük meselesi de değildir. Tartıştığımız sistem Türkiye'nin ve Türk milletinin asırlardır devam eden beka sorununun en doğru çözüm yoludur. Mesele budur."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12-15 Şubat'ta Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk ayağı Bahreyn'de Kral Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelecek olan Erdoğan, 13 Şubat'ta ise Suudi Arabistan'a geçecek. Suudi Arabistan'dan Katar'a gidecek Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşecek.

AA

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