Erdoğan'a ABD'nin cevabı Kobani'den geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı akşamı gerçekleşen görüşmesinden uzlaşma çıkmamış olsa da iki ülke arasındaki gerilim bu görüşmeyle azalmış oldu. Görüşmeden günler önce yapılan açıklamalarda kullanılan sert söylem yerine, Beyaz Saray'daki görüşmede her iki taraf itidalli bir dil kullanmaya özen gösterdi.

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen 20 dakikalık görüşmeyi haberlerinde yer veren ABD medyası, iki ülkeyi ayrıştıran konularda uzlaşıya varılmadığını ancak görüşmenin gerilimi düşürdüğünü yazdı.

New York Times gazetesi Trump'ın teröre karşı bir müttefik olarak Erdoğan'ı övdüğünü ve gerilimin bir tarafa bırakıldığını sayfalarına taşırken, Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin YPG'yi silahlandırması gibi zorlu konuların hiçbirine ikili basın açıklaması sırasında değinilmediğine dikkatleri çekti.

Türkiye'de hükümete yakın medya ise Trump'ın Erdoğan'ı kapıda karşılamasını ve heyetler arası yenilen yemeği ön plana çıkardı, içerik konusunda Erdoğan'ın basın açıklamasındaki sözlerine yer verdi.

Trump'ın temsilcisi YPG'lilerle görüştü

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da görüştüğü sıralarda Trump'ın DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk başkanlığındaki ABD'li bir heyetin Suriye'nin Kobani kentinde YPG, DSG ve Kobani kantonu yetkilileri ile görüştüğü ortaya çıktı.



Kobani'deki görüşmeye ilişkin ortaya çıkan fotoğraflarda ABD'li heyetin görüşmesi sırasında McGurk'ın yanında, Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyduğu ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in oturduğu dikkat çekti.

Görüşmeye YPG'den Polat Can, Kobani Kantonu Başkanı Enver Müslim, YPG'den Aldar Halil gibi isimler de katıldı. Brett McGurk başkanlığındaki ABD'li heyetin görüşmelerini dün de sürdürdüğü ve görüşmelerde, DEAŞ ile yürütülen mücadele ve YPG'ye yapılması planlanan silah yardımları da görüşüldüğü iddia edildi.

Trump-Erdoğan görüşmesiyle aynı gün gerçekleşen Konani'deki bu topğlantı ABD'nin YPG ile ilişkilerinde hiçbir değişim olmayacağını gösteriyor. Bu durum Beyaz Saray'da etliye sütlüye dokunmadan açıklamalar yapan ABD tarafının Türkiye'ye mesajını Kobani'den verdiği gösteriyor.

Çeviride hata mı yapıldı?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da basına yaptığı açıklamada Erdoğan'ın bazı sözleri yanlış çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Terör örgütleri ile ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanırken, bu ifadeler Trump'a, “Prensip dahilinde terörist örgütlere karşı bütün dünyada yapılan mücadelede biz geçmişte yaptığımız hataları tekrarlayamayacağız, bu yolda beraberce çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde çevrildi.



Trump'ın bu çeviriyi duyduktan sonra başını salladığı ve söylenenden memnun olduğu görüldü. Diğer yandan Erdoğan'ın "YPG-PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir" sözlerinde de çeviri hatası yapıldı.

Erdoğan’ın YPG ile ilgili sözlerinin çevirisinde 'terör örgütü' ifadesi kullanılmazken, Erdoğan'ın 'muhatap alınması' sözleri ise 'düşünülmesi' şeklinde çevrildi.