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Erdoğan'a tam destek! MHP aday göstermeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için “MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır." dedi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:07
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Erdoğan'a tam destek! MHP aday göstermeyecek

Cumhurbaşkanlığı sisteminin TBMM'de onaylanmasına ve akabinde 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda kabul edilmesine tam destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, parti olarak normal koşullarda önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını ilan etti. 

"... MHP sadıktır"

Bahçeli özetle şunları söyledi: "MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. 7 Ağustos 2016'da başlatılan bu ruha MHP sadıktır."

Bahçeli: "Başkan adayımız Erdoğan"

AK Parti ile bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bunun yasal olması gerektiğini savunan Bahçeli, "Yasal olmanın bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından, seçim, siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir. MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak kamuoyunda tartışılan konular, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının gündemine veya bizim gündemimize de düşmektedir. Onun için bu konu, ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. MHP, ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer." 

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MHPDevlet BahçeliCumhurbaşkanıErdoğanBaşkanlık
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