Erdoğan: AB, Haçlı ittifakı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Ankara'nın tüm ilçe, semt ve mahallelerinde oturan vatandaşları selamlayan ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Karadeniz benim baba, ata yurdum, İstanbul doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim, siyasette ve millete hizmet yolunda piştiğim yer. Ankara ise 2001 yılında arkadaşlarımızla birlikte partimizi kurduğumuz, 2002 yılından itibaren Türkiye'ye, Türk milletine Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini getirdiğimiz yer" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Savaşı'nda askeri ve siyasi yönetim karargahı olarak görev yapan Ankara'nın bu vasfının başkentlikle taçlandığını ifade ederek, "Cumhuriyet tarihi boyunca verdiğimiz demokrasi mücadelesinin karargahı da hep Ankara olmuştur. Ankara, şu anda anayasa değişikliğine karşı 'hayır' kampanyası yapan ama 'evet' denmesi için ne gerekiyorsa onu söyleyen birisi var ya, işte o zatın partisinin tek parti olarak bu ülkeyi yönettiği dönemde, maalesef millete tepeden bakan, milleti hor gören bir anlayışın hakimiyetine girmiştir. Milletin karargahı olması gereken Ankara, bu faşist, baskıcı anlayışın istilasına uğramıştır" diye konuştu.

AB, Haçlı kulübü

Konuşmasında Avrupa Birliği liderlerinin 25 Mart'ta Vatikan2a yaptığı ziyareti değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gittiler Vatikan'da tüm AB üyesi ülkelerin liderleri, kuzu kuzu orada oturdular ve Papa'yı dinlediler. AB'ye Türkiye'yi 54 yıldır niye almıyorlar anladınız mı? Olay tamamıyla, açık ve net söylüyorum, Haçlı ittifakıdır. 16 Nisan aynı zamanda bu kararı değerlendirme günü olacaktır" dedi.

İsviçre Parlamentosunun önündeki pankartı da değerlendiren Erdoğan, "Benim resmim ve şakağıma dayanmış bir silah. Ne diyor? 'Erdoğan'ı öldürün'. Be dangalaklar, Erdoğan sizin demenizle mi ölecek? Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Rabbimin takdiri neyse o olacak. Ne bir an ileri ne bir an geri. Siz o sokaklarda sosyalist partinizi, PKK'lıları, sol terör örgütlerini dolaştırarak, kendi polislerinizle onları koruma altına alarak Türkiye'nin şanından, izzetinden bir şeyleri söküp alacağınızı mı zannediyorsunuz?" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ