Erdoğan: AB hep oyalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a hareketinden önce dün Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın dahil olduğu davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı, açık söylüyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller. 'İran'la ilgili yaptırımları delmiş.' Biz Türkiye olarak yaptırım kararı almadık. Atılan bu adımlar siyasidir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir, Halk Bankası Müdürümüzle ilgili konu da öyledir” dedi.

'ABD adil davranmıyor'

Erdoğan, ABD'ye yaptığı son ziyarette, Washington'da PKK terör örgütü mensuplarının kendilerine adeta saldırıyor havasına girdiğini de hatırlatarak, şöyle devam etti: "ABD güvenlik güçlerinin orada kalkıp da herhangi bir tedbir almaması, onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. O olayla ilgili biliyorsunuz, benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta hatta, olay günü orada olmayan korumalarım hakkında, eşimin iki koruması bayan, onlarla ilgili de aynı şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Sıkıntı burada. Onun için de adil bir devlet olmak, hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Eğer hukuk sisteminiz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sürekli olarak o pis kokuları da getirir."

'AB 15 yıldır oyalıyor'

Bir gazetecinin "Son günlerde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin farklı açıklamalar geliyor. Seçim atmosferindeki Almanya'da Merkel'in 'Türkiye AB'ye üye olmamalı' şeklinde bir açıklaması var. Buna karşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye önemli ortak' şeklinde açıklaması oldu. Yine AB yöneticilerinin de 'Türkiye ile müzakereler devam etmeli', 'Türkiye çok önemli partner' şeklinde açıklamaları oldu. Siz bu açıklamaları nasıl yorumlamak istersiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, bu açıklamalara yabancı olmadıklarını, 15 yıldır bu tür açıklamalarla oyaladıklarını, hala aynı açıklamaların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki referandum öncesinde Avrupa ülkelerinin takındığı tavrın çok açık, net ortada olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bunları kendilerine sorduğumuz zaman da hiç bir cevap veremediler. Çünkü bunların hayatı hep böyle geçti. Şu anda da kendi içlerinde birbirlerine girdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar AK Parti, Türkiye, Erdoğan...Tamam da bizimle ne işiniz var. Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz. Nasıl yapacaksanız seçiminizi yapın. Erdoğan'a vurmak, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak? Bunu nereye kadar böyle götüreceksiniz?" Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı iddialarına ilişkin olarak da, "Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar" dedi.

Arakan için çok taraflı diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arakan'da yaşanan insani dramın son bulması için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 20'yi aşkın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdim" dedi. Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı iddialarıyla ilgili olrak da Erdoğan, şunları söyledi: "Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte bu diyaloğun, dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir."