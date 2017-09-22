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Erdoğan ABD'de 13 liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, 13 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü.

22 Eylül 2017 Cuma 17:42
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Erdoğan ABD'de 13 liderle görüştü

ABD'nin New York şehrine 17 Eylül Pazar günü giden Erdoğan, 22 Eylül Cuma günü kentten ayrıldı.  

Erdoğan, toplam altı günlük ABD temaslarında yoğun bir diplomasi  trafiği gerçekleştirdi, bu kapsamda 13 devlet ve hükümet başkanıyla ikili bir dizi görüşme yaptı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya Başbakanı Şinzo  Abe, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Moldova  Başbakanı Pavel Filip'i de kabul eden Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali kökenli Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yahudi kuruluş temsilcileri ile SETA düşünce kuruluşu üyelerinin yanı sıra Alibaba internet sitesinin kurucusu ve başkanı Jack Ma ile Bloomberg İcra Kurulu Başkanı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ile de ayrı ayrı görüştü.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.09.2017 19:53
Anahtar Kelimeler:
BMABDErdoğanCumhurbaşkanı
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