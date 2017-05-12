Erdoğan, 'ABD'de noktayı koyacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpekyolu Zirvesi için Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan, Çin ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Çin'de yapacağı temaslarla ilgili bilge veren Erdoğan şunları söyledi: "Asya ve Avrupa arasındaki köprü rolümüz ciddi bir anlamda önem arz edecek. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bir kez daha tescil edilecek. Muhattaplarımla yapacağım görüşmelerde bu hususların altını çizeceğim. Modern İpek Yolu girişimine Türkiye olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı bu projenin halkalarıdır. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bu vesile ile bir kez daha tescil edilecektir. Yapacağım görüşmelerde bu hususların altını çizeceğim."

'ABD'de nokta konulacak'

Çin'den sonra ABD'ye geçeceğini ve Trump ile görüşeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çin'den sonra ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeceğiz. Önemli konuları, gerek ikili ilişkiler, gerekse bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra, başta DEAŞ olmak üzere, terörle mücadele, Suriye, Irak, mülteci konularında görüş alışverişinde bulunacağız. FETÖ gündemimizde en üst sırada yer alacaktır" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu: "Bu ara bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Bu sorunuzdaki içeriği ihtiva eden konularda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz. Bizim yapacağımız görüşme virgül mesafesinde değil, nokta mesafesinde olacaktır. Şu ana kadar yazılı, görsel medyada yer alan bütün ifadeleri çok da önemsemiyorum, demiştim. Şu anda Amerika bir geçiş sürecini yaşıyor. Bizim burada çok daha dikkatli olmamız gerekir ama dün de ifade ettiğim gibi bizim tüm temennimiz. Bunların bütün belgeleri elde.”

Kırılma noktası olacak

DEAŞ'la mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi işin lafını yapıyor, Türkiye olarak bir bu işin icraatını yaptık. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD olabilir, YPG olabilir. Hepsi ile bu mücadeleyi amansız bir şekilde verdik, veriyoruz. Şu anda inlerine girildi. Mağaraların altından nelerin çıktığını görüyoruz. Silah depoları, mühimmat ne ararsanız var. Gereken cevabı Kandil'de de vereceğiz, burada da vereceğiz, Suriye'nin neresinde olursa orada da vereceğiz. Irak'ta Tel Afer ve Sincar bölgelerinde de bir operasyonumuz oldu. Aynısını bir gece ansızın gelebiliriz, gidebiliriz dedik. Bunu yapmazsak bize olan tehdit devam edecektir. Burada ne Amerika'ya tehdit var, ne Rusya'ya. Tehdit bize. Tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? NATO'da ittifak halinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, güçlü bir ortağı ile bu bölgede adımları bizimle atmalı. Asla bir terör örgütünü Amerika'nın yanına, Amerika'yı da bir terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi, sayın Putin'e de söyledim, Rusya'ya da yakıştıramıyoruz. Şu ana kadar gelen bilgileri adeta dedikodu mesafesinde görmek istiyorum. Bu ziyaretin de bu noktada bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum" dedi.

ABD FETÖ'ye kuluçka olmamalı

ABD'nin FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan şunları söyledi: "Adalet Bakanımız oradaydı. ABD Adalet Bakanı ile görüşmelerini yaptı, karşılıklı olarak bazı feedbackler de almış durumdalar. İşin üzerine gidilecek. Ben sayın Trump'la bunları etraflıca görüşeceğim. Belgeleri de kendilerine takdim edeceğiz. Trump'ın buradaki iradesini çok çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. ABD FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli. Avrupa'da da Almanya birinci derecede onların barınma yeri halinde. Bunların arkasında nelerin yattığını bu ülkede 15 Temmuz'u yaşayanlar gayet iyi biliyorlar."