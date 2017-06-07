Erdoğan, ‘ABD silahları PKK’dan çıkıyor’

ABD ile Türkiye arasında stratejik ortaklık olarak nitelendirilen ancak şu ana kadar tek taraflı taviz ilişkisinden öteye gitmeyen ilişkiler her geçen gün daha da zayıflıyor. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK – YPG ile birlikte hareket etmesi nedeniyle gerilen ilişkilere şimdi de koruma krizi darbesi geldi.

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında korumalarının protestoculara müdahale etmesi nedeniyle Türkiye’yi kınadı.

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda Cumhuriyetçi ve Demokrat partili temsilcilerin hazırladığı Türkiye’nin kınanmasını öngören karar tasarısı, 397 oyla fire vermeden kabul edildi.

Buna göre, resmi vize ile ABD'ye giriş yapan ve diplomatik dokunulmazlık hakkından yararlanabilen Cumhurbaşkanlığı koruma görevlileri, Erdoğan'ı protesto eden kişilere karşı şiddet uyguladıkları gerekçesi ile kınanıyor.

Ayrıca, kavgaya karışan koruma görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılması için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli girişimlerde bulunması isteniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan oylamanın ardından, “Bugün, Temsilciler Meclisi barışçıl göstericilere yönelik şiddetin hoş görülemeyeceğine dair net bir mesaj vermiştir” dedi.

Dışişleri’nden ABD'ye tepki

Türkiye ise ABD Temsilciler Meclisi'nin kınama kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "ABD Temsilciler Meclisi, daha önce Dışişleri Komitesi’nde oylanan yersiz bir karar tasarısını gündemine alarak onaylamıştır. Benzer bir karar tasarısı, geçtiğimiz hafta Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'ne de sunulmuştur. ABD yasama organlarının konuyu tahrif etmeye ve siyasileştirmeye yönelik bu adımları yapıcı değildir. Bu, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ve ortaklık ruhuna da aykırıdır" dedi.

ABD'ye PKK-YPG eleştirisi

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çekici mesajlar geldi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Geleneksel 10 Büyükelçiler İftarı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin terör örgütü PKK- YPG ile birlikte hareket etmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Biz 3 bine yakın şu ana kadar DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Peki DEAŞ'a karşı savaştığını söyleyenler acaba kaç tane DEAŞ'lıyı şu ana kadar etkisiz hale getirdiler? Bunu bize açıklayabilirler mi? Cerablus'tan DEAŞ'ı çıkardık, Rai'den çıkardık, Dabık'tan çıkardık, El Bab'dan çıkardık, eğer onlara kalsaydı hala bunlar orada kalacaklardı. 'Gelin bu işi beraber yürütelim' dememize rağmen bu işi bizim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz PYD ve onun silahlı kanadı YPG ile yürüteceklerini söylediler. Bize düşen de nedir? Hayırlı olsun, ama bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa biz de gereğini yaparız. Çünkü bu artık bizim gerek NATO ülkesi olarak, gerekse savunma haklarımızı kullanma olarak bunu yapmamızı gerekli kılar çünkü milletimizin daha fazla bedel ödemeye tahammülü kalmamıştır. Kimse bizden terör örgütlerine müsamahakâr davranmamızı bekleyemez."

‘ABD silahları PKK’dan çıkıyor’

Erdoğan konuşmasında batının terör örgütü PKK'ya yurt içinde verdiği desteğe de dikkat çekti. Erdoğan, "Kato Dağı'nın tepesinden bin metre dikey aşağı kuyu, onun altında şehir, bakıyorsunuz 100 metre , 200 metre dağın altında şehirler, mağaralar, inler ve oralarda bütün lojistik malzemeler, silahlar, her şey oralarda ve maalesef dost bildiklerimizin silahları oralarda stoklanmış. El yapımı patlayıcılar, bombalar oralarda stoklanmış. İşte o Tümgeneralimiz Aydoğan Paşamız oradayken telefonla bir görüşmemiz olmuştu, ondan bir hafta sonra da o kardeşimiz helikopterle beraber yanında 12 subayımızla beraber şehit oldular. Türkiye olarak sınırlarımızın ötesinden bize yönelen tehditleri, önleyici ve proaktif bir güvenlik paradigmasıyla kaynağında çözmekte kararlıyız" dedi.

Katar'a yaptırım doğru değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD güdümündeki Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı yaptırıma da tepki gösterdi. Erdoğan, "Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiç bir ülkenin faydasına, yararına değildir" dedi.