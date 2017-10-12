Erdoğan ABD'ye sert çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da gerçekleşen valiler toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili olarak "Çok açık, net konuşuyorum, bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir.

Amerika'nın, Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim 'evet' dememiz mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bir süredir ülkemiz bu coğrafyadaki bin yıllık varlığı ve bekası açısından tarihinin en kritik süreçlerinden birini yaşamaktadır. 2'nci bir kurtuluş savaşı verdiğimiz bir zaman diliminin tam ortasındayız. Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz, tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor. Eski o pısırık Türkiye'ye alışmış olanlar, iddialı, vizyoner ve güçlü bir ülkeyi, güçlü bir Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Uzun yıllardır sadece ileri garnizon gibi görülen bir ülkenin aldığı kararları hayata geçirme iradesi göstermesini kabul edemiyorlar. Alan elden veren el durumuna gelmemiz birilerinin kabusudur."

'Türkiye kabile devleti değildir'

"Ülkemize yönelik çok yönlü kirli bir plan uygulanıyor. Bu planın içinde mezhep ve etnik temelli kışkırtmalar, terör örgütlerine sahip çıkma var. Bu kanlı oyunun içinde figüran olarak PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ gibi kanlı çeteler var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte son dönemdeki ABD ile Türkiye arasındaki vize gerginliği bunun en güzel ifadesidir. Çok açık net konuşuyorum bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. ABD’nin, Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Bizim buna evet dememiz mümkün değil. Dışişleri Bakanıma onu söyledim, 'Onların gönderdiği metnin kelimesi kelimesine aynısı onlara iade edeceksiniz' dedim. Ve 2 saat içinde biz de onlara başlattık. Biz bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bunu kabul edeceksiniz" şeklinde konuştu.

'Türkiye'yi kuşatıyorlar'

ABD'nin Kuzey Suriye’ye 3 bin TIR silah gönderdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ABD Başkanı Trump'a sorduğunu ve “Olur mu öyle şey” diye karşılık aldığını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: "Bunlar bizi herhalde görmez sağır böyle zannediyorlar. Öyle alışmışlar çünkü. Ama böyle bir Türkiye yok artık. Tüm piyonlarıyla bunlar üzerimize geliyorlar gelecekler. Ama biz sağlam duralım. 1453’ü zulüm olarak görenler olsa olsa Bizans’ın çocukları olur. Terör koridorunun DEAŞ ile mücadele olduğunu kim iddia edebilir. Terör koridorunun amacı Türkiye’yi kuşatmaktır. Dün Barzani ile çatışan rejim şimdi yanınızdayız diyor. Barzani ile çatışan PYD şimdi beraberiz diyor. Bunlar birbirinin dostudur bunlar bizim dostumuz olamaz. Biz bu gerçeği bileceğiz ona göre adımlarımızı atacağız. Bundan sonra artık Bakanım da burada söylüyorum, SIG Sauer diye bir silahı bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Biz kendi ürettiklerimizle yapalım."