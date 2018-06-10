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Erdoğan 'af’fı seçim sonrasına bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an gündemlerinde af diye bir şey olmadığına işaret ederek, “Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün. Böyle şey olmaz” dedi

10 Haziran 2018 Pazar 18:16
Erdoğan 'af’fı seçim sonrasına bıraktı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi gecesi İstanbul Zeytinburnu'nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, "Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz" dedi. Af talebini MHP lideri Devlet Bahçeli tekrar tekrar gündeme getiriyor. 

Vatandaştan talep gelince…

Erdoğan İstanbul'daki konuşmasında kalabalıktan bir kişinin af lehine tezahürat yapması üzerine bu konudaki ilk kez bir açıklama yaptı: "Bak canım kardeşim, bak cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok.

Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil. Bu bir. İki, şu anda Parlamento'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz." Erdoğan bu konunun ancak seçim sonrası değerlendirilebileceğini belirterek, "Böyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa bunlar seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün. Böyle şey olmaz. Değil mi?" 

Bahçeli ısrar ediyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada cezaevlerindeki 'kader mahkûmlarına' af getirilmesi önerisinde bulunmuştu. Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkûmlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtmişti. Bahçeli ayrıca, hakkında af talep ettiği Alaattin Çakıcı'yı da hapishanede ziyaret etmişti. HABER MERKEZİ
 

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ErdoğanAf
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