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Erdoğan anayasa değişiklik teklifini onayladı

Bir süredir masasında onay bekleyen anayasa değişikliği teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylayarak Başbakanlık'a gönderdi. Buna göre sandıklar 16 nisanda kurulacak.

10 Şubat 2017 Cuma 15:04
Erdoğan anayasa değişiklik teklifini onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u, Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir" denildi. Anayasa değişiklik teklifi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 60 gün içerisinde referandum yapılacak. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklamasında referandumun muhtemelen 16 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Teklifte neler var?

Söz konusu teklife göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten, 18'e indirilecek. TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek. TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den, 15'e düşürülecek.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 10.02.2017 15:07
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Referandum 16 NisandaCumhurbaşkanı ErdoğanReferandumBaşbakanlıkTbmm
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