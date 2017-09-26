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Erdoğan: Barzani konusundaki ‘Yanılmışız’

IKBY' referandumu sonrası alınacak yaptırımlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar hepsi masadadır. Vanayı kapadığımızda iş bitti. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar" dedi

26 Eylül 2017 Salı 18:00
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Erdoğan: Barzani konusundaki ‘Yanılmışız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde  düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada IKBY referandumu sonrası atılacak adımları anlatan ve "TIR'lar gitmez ise yiyecek ekmek bulamazlar" diyen Erdoğan, Barzani'nin böyle bir adımı atmasına ihtimal vermediğini ancak Türkiye'ye ihanet ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "İsrail dışında girişimi destekleyen ülke ve uluslararası kuruluş da yok. Yeni çatışmaların habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. Yüzde 90-91 ile onaylanmış, bunun kıymeti harbiyesi var mı? Kim tanıyacak? Dünya İsrail'den ibaret değil. Kosova'yı 114 ülke kabul etti ama hala sıkıntı içinde. Sen bir İsrail ile neyi elde edeceksin? Biz yaptık, oldu ile olacağını zannediyorlar, olmayacak ya, olamayacak zaten. Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar. Mecburuz, yaptırım. Bunlara İsrail neyi, nereden, nasıl gönderecek? Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da bundan sonra İsrail ile de atamayız.” dedi.

"Demek yanılmışız!"

Beştepe'de konuşan Erdoğan "yanılmışız" dedi. Cumhurbaşkanı “Biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. Bu karar ülkemize ihanettir. Bu mesele Kürtlerin hakkı meselesi değildir. Barzani bir an önce bu yanlıştan dönmez ise bölgemizi bir mezhep çatışması içine itme utancını yaşayacaktır."

Üniversite sistemi değişiyor

Erdoğan konuşmasında üniversite sisteminde yapılmasını istediği değişiklikleri de tek tek anlattı. Belirlenen 10 araştırma üniversitesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim. Bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda gerçekleşen projede yer alan 5 pilot üniversitenin ismini de açıklamıştım. Araştırma üniversitelerinin tespit edilerek özel olarak desteklenmesi ve uluslararasında çok daha farklı bir konuma gelmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Yüksek öğretim kalite kurumuna olan ihtiyacı ifade etmiştim. Bu konularda mesafe kat edildiğini görüyorum. Araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10  üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum; Ankara Üniversitesi,  Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik  Üniversitesi, hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik  Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik  Üniversitesi. Bu sistem ile her dönemde sözü edilmesine rağmen bir türlü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmayan üniversite - özel sektör işbirliği için de önemli adımlar atılıyor.

YÖK'e iki yeni hedef

YÖK'e iki yeni hedef belirlediğini söyleyen Erdoğan, "Öğretmen yetiştiren programlarının geliştirilmesi bunlardan ilki. Öğretmen kalitesi mesleenin önemli boyutlarından biri. Müfredattan ders kitaplarına, yüksek öğretime geçişe kadar eğitim ve öğretimde çözmemiz gereken pek çok sorun bulunuyor. Türkiye'de her alanda çok büyük reformalara imza attık. İki alanda arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim ve öğretimdir, kültürdür. Eğitim öğretimde istediğimiz neticeyi  alamadıkça, tabii olarak yeni arayışlar içerisine giriyoruz. Sınav sistemlerini  defalarca değiştirdiğimiz halde hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de  velilerimizi de memnun edecek bir sonuca ulaşamadık. Biz bütün bu olaylara iki  kere iki dört demek suretiyle bir matematik olarak bakamayız, sosyolojik bir  olaydır. Yaptığımız son düzenlemeye rağmen müfredat ve ders kitapları hususunda  da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor. Ne yapıp edip, eğitim  öğretim meselesini çözmek mecburiyetindeyiz. Üzerine durmamız gereken diğer önemli konuda öğretmenlerin niteliği meselesidir. Özellikle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine  yönelik çalışmalara da ihtiyacımız olduğu açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile  işbirliği içinde bu hususun masaya yatırılması ve etkin bir eylem planı ortaya  konması şarttır" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 26.09.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
IrakReferandumIKBYYanılmışızPeşmergeMesut BarzaniErdoğanCumhurbaşkanı
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