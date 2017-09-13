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Erdoğan Belediyelere sert çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
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Erdoğan Belediyelere sert çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İlerleyen süreçte yeni bir seçim ve imtihanın bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 seçimlerinde sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği değil aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde de yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz, bu bir hedeftir. Önümüzdeki seçimde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz, milletimizin gönlünde daha fazla yer edinmek için de buna uygun bir vizyon ortaya koymamız, projeler geliştirmemiz, ekipler oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmasında bazı belediyelerce kendisinin heykel veya benzer görsellerinin yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Ben ne heykelimin dikilmesini, ne masklar yapılmasını, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler, heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler."

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğnaBelediyelerAk PartiCumhurbaşkanı
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