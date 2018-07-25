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Erdoğan 'BRICS Artı' toplantısına katılacak

Türkiye'nin 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde başladı. 27 Temmuz'daki "BRICS Artı" oturumuna katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le yapacağı görüşmede Suriye krizini masaya yatıracak

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:42
Erdoğan 'BRICS Artı' toplantısına katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı.

Zirvenin başlaması münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. Rob Davies, "Zirvede ülke liderleri ve iş dünyasından insanlar bir araya gelerek BRICS'in geleceğini etkileyecek sorunları görüşecek" ifadelerini kullandı.

Davies, zirvede Afrika kıtası başta olmak üzere dünya genelinde enerji, üretim, teknoloji, finans ve madencilik konularının ele alınacağını aktardı.

Ülkenin en büyük şehri ve ticaret merkezi kabul edilen Johannesburg'ta düzenlenen ve 'Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devrimi'nde Kapsayıcı Büyüme ve Refah Paylaşımı için İş Birliği' temasıyla toplanan zirve 3 gün sürecek.

Zirveye, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer katılıyor. Dünya nüfusunun yüzde 40'ından ve küresel ekonominin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturan BRICS ülkelerinin geçen yılki toplam dış ticaret hacmi, 5.9 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Erdoğan 'BRICS Artı' toplantısına katılacak

Zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel davetli olan Türkiye, 27 Temmuz'daki "BRICS Artı" oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilecek.

'BRICS Artı' BRICS'in üyeleri dışındaki yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası ve bölgesel örgütlerle iş birliğini arttırmak amacıyla 2017 yılında başlatılan süreci ifade ediyor. Erdoğan'ın Zirve'ye katılımıyla, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli temas gerçekleşmiş olacak.

Erdoğan'ın ayrıca, BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Erdoğan daha sonra 28 Temmuz'da Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Erdoğan: Zirve önemli bir fırsat

Yola çıkmadan önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmada, kalkınma yardımları arasında Türkiye önde gelen ülkeler arasındadır. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Güney Afrika'nın önde gelen işadamları ve Müslüman toplumun kanaat önderleri ile bir araya geleceğiz. Zirvenin ardından Zambiya'yı günü birlik de olsa ziyaret edeceğim. Bu ziyaret Türkiye ve Zambiya arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyarettir" ifadelerini kullandı.

10. BRICS Zirvesi için bulunduğu Johannesburg'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le de görüşeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Suriye'deki gelişmeler istenilen istikamette gelişmiyor. Sadece Afrin, Cerablus ve Elbab kontrol altında. Putin'le görüşmemizde bunları a'dan z'ye ele alacağız. Amacımız, Suriye halkı artık acımasız saldırılardan korunma altına alınmış olsun" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 25.07.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
PutinBrıcsErdoğanCumhurbaşkanı
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