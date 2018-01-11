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Erdoğan, 'bu işi bitireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici, başka çıkışları yok. Bu işi bitireceğiz, tek terörist kalmayacak bu ülkede" dedi.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:35
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Erdoğan, 'bu işi bitireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken, birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada, bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz" dedi.

"Türkiye, hiç kimsenin kendi ülkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet değildir." diyen Erdoğan, "Türkiye, ABD'nin bölgemizdeki tutarsız politikalarının makasına getirilebilecek bir ülke hiç değildir. Türkiye, AB'nin bölgemizdeki gelişmeler karşısında sergilediği kifayetsizliğin bedelini ödemek zorunda olan bir ülke de değildir" ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanTerörAB
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