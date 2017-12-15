Erdoğan bu kez 'Kudüs' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Davamız Kudüs Konya Buluşması"na, İstanbul'dan canlı yayınla bağlandı.

Erdoğan'ın konuşmasında 'Doğu Kudüs' kavramını kullanmaması dikkat çekti. "Artık İslam İşbirliği üyesi tüm ülkeler nezdinde Kudüs, Filistin'in başkentidir. Avrupa başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkeleri de Filistin'in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul etmeye davet ettik" şeklinde konuştu.

Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Zira 1980 tarihli 978 sayılı Güvenlik Konseyi kararına göre, hiçbir ülke Kudüs'te büyükelçilik bulunduramaz. Amerika altında imzası olan bu karara aykırı hareket etmiştir. Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada bir veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız. Ayrıca Filistin devletinin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. Şu an dünyanın 137 ülkesi Filistin devletini tanıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle daha da artacaktır."

İİT’de ‘DOĞU KUDÜS’ kararı!

Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi.

İstanbul'da toplanan İİT Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini tanıdığımızı ilan ediyoruz. Dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz" denildi.

Zirve sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan böyle taraf olan bir ABD'nin İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Artık bitmiştir. Bizim nazarımızda artık Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'tür" dedi.

HABER MERKEZİ