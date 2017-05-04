Erdoğan: 'Bundan sonra top Putin'de'

ABD terör örgütü PKK'ya ve Suriye'deki uzantısı PYD-YPG'ye desteğini sürdürürken PYD-YPG Rusya'dan da destek almaya devam ediyor.

Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede de gündeme geldi. Rusya dönüşü uçakta açıklama yapan Erdoğan, Afrin'de Rus askerlerinin YPG'li teröristlerle çektirdiği fotoğrafı Putin'e gösterdiğini söyledi. Erdoğan, "Fotoğrafı tarihleriyle, yerleriyle hepsini kendilerine verdik. Bundan sonraki süreç, artık Sayın Putin’e kalmıştır. Konuyu anlattık, temenni ederim ki bu konuda da çok kararlı davranırlar ve inşallah olumsuz gelişmeler olmaz" dedi.

Putin'in kendisine, "Kuzey Suriye’de bir Kürt devleti oluşması Türkiye'yi rahatsız eder, biz bunun farkındayız" dediğini aktaran Erdoğan, "Böyle bir şeye sıcak bakmıyor. Bunu biz de zaten kendilerine daha önce de ifade etmiştik. Şu anda da attığımız adımlarla oralardan gelecek bize karşı herhangi bir tehdit karşılığını bulacaktır. Bunları işledik ve bunları kendileri de anormal karşılamıyor" dedi.

Suriye'yi bölge planı

Rusya'nın Suriye'yi güvenli bölgelere bölmesi konusuna da değinen Erdoğan, "Şimdi yeni bir kavram daha oturdu. O da 'çatışmasızlık bölgesi' diye bir kavram. Çatışmasızlık alanı şu anda İdlib merkezli bir alan ve İdlib’in dışındaki 5 bölge. Bu bölgelerde çatışmasızlık adımının atılması sağlanırsa o zaman Suriye'de bu iş yüzde 50 çözülmüş olur diye düşünüyoruz" dedi.

Uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye dikkat çekti ve "Suriye konusunda ABD ile Rusya arasında bir görüş farkı var mı yok mu? Ona göre bir adım atalım istedik" dedi.

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile Çin'de üçlü bir görüşme yapacağını da ifade etti.