Erdoğan 'Cübbeli modern Lawrencelar var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4. TÜGVA Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan acı vatan Almanya'yı sıla eyleyen, onuruyla, bakarıyla, helal rızık mücadelesi veren genç gurbetçilerimizi selamlıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hollanda'nın polis terörü karşısında hukuktan taviz vermeyen gençlerimizi alnından öpüyorum. Bu ülkenin güveliği için gözünü kırmadan hayatlarını ortaya koyan, polislerimize, askerlerimize ve korucularımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bir goncagül gibi toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.



Gençlerin okuması, sorgulaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bizim arzumuz bu ülke gençliğin elinde molotofla, silahla değil kalemle, bilgisayarla yetişen bir genç olmalıdır. Ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermeyen bir gençlik yetişsin istiyoruz. Derdimiz o. Bu öyle bir gençlik olmalı ki hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, zihnini birilerine asla kiraya vermemeli. Pensilvanya'ya kiraya verenler gibi olmamalı. Adam profesör ama maalesef kiracı. Ondan bir şey olmaz" dedi.

"İlkelerin çiğnendiği günler yaşıyoruz"

Terör örgütlerinin en büyük zararı Müslümanlara verdiğini kaydeden Erdoğan, "Avrupa'nın ulvi değerleri diye parlatılan kavramların, bizzat o değerlerin sahipleri tarafından çiğnendiğine, ayaklar altına alındığına şahit oluyoruz. Eşref-i mahlukat olan insana ruh katan, ona yaşama gayesi veren her ne kadar ilke varsa hepsinin içinin boşaltıldığı günler yaşıyoruz. Bu süreçte öne çıkan DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerinin, FETÖ gibi ihanet çetelerinin en büyük zararı Müslümanlara verdiklerini görüyoruz" diye konuştu.



"Dün Sykes ile Picot vardı, bugün de kirli pazarlıklar var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Nasıl bir asır önce coğrafyamızdaki ülkemizin sınırları kanla, gözyaşıyla ve fitneyle çizilmişse bugün de aynısı terör şebekeleri üzerinden yapılmak isteniyor. Yüzyıl önce Arapça konuşan, faaliyet gösterdiği yerin insanları gibi giyinen Lawrence vardı. Bugün de cübbeli, sakallı, hoca ve alim kılıklı modern Lawrenceler aynı şeyi yapıyor. Bir asır evvel Sykes ile Picot arasında yapılan gizli anlaşmalar vardı, bugün de kapalı kapılar arkasında süren kirli pazarlıklar var."