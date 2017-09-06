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Erdoğan'dan 'AB'ye gereğini yapın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen '117. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, AB organlarından ve Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye karşı olan politikalarında sahici ve samimi olmalarını istediklerini söyledi

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Erdoğan'dan 'AB'ye gereğini yapın' çağrısı
Erdoğan, "Neymiş, Türkiye'nin AB üyeliğine karşıymışlar, engelleyeceklermiş filan falan seçimden sonra müracaatı yapıp. AB'den de sesler gelmeye başladı. Ne diyorlar? 'Belirleyici olan Almanya değil, bu bir birliktir, dolayısıyla karar beraber alınır.' Hayırlı olsun ya bir an önce alın şu kararı. Şayet Türkiye'nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın mertçe" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Şu anda adım atması gereken taraf Avrupa Birliği'dir. Ya sözlerini tutup tam üyelik sürecinin önünü açacaklar ve düzensiz göçün önlenmesiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirecekler ya da çıkıp 'Biz Türkiye ile yola devam etmek istemiyoruz' diyecekler. Başka bu işin çıkışı yok, kusura bakmasınlar.

Türkiye'yi seçim meydanlarında meze yapmaya çalışanlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz, bunu böyle bilsinler." Erdoğan, Kuzey Kore'nin füze denemeleri konusunda da "Böyle bir kavgada zararı taraflar değil tüm insanlık görecektir. Kuzey Kore'yi bir an önce gerilimi tırmandıran eylemlerden ayrıca vazgeçmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ

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