Erdoğan'dan Barzani'ye sert mesaj

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peşmerge lideri Mesut Barzani'nin 25 Eylül'de aldığı referandum kararını sert sözlerle eleştirdi. Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, "Kuzey Irak'ın bağımsızlığıyla ilgili bir adım atmak, Irak'ın toprak bütünlüğünü bir tehdittir ve yanlış bir adımdır. Bu kritik süreçte, böyle bir adım atılması kimsenin yararına değildir" dedi.

Bu bölgede Kuzey Irak yerel yönetiminin yalnız olmadığını dile getiren Erdoğan, "Kuzey Irak yerel yönetimiyle birlikte Musul'da Araplar, Kerkük'te Türkmenler hep birlikte yaşıyor. Biz, Irak'ın bütünlüğünü hep savunduk ve savunmaya da devam ediyor. Biz, bunlar savunurken, maalesef zaman zaman orada ipin ucunun kaçtığını gördük" şeklinde konuştu.

YPG'ye verilen silahlar tehdit

Erdoğan, PKK'nın yavruları olan PYD/YPG'ye sahip çıkanların bu verdikleri kararlarla bedeli ödenmeyecek yanlış adımlar attıklarını ifade ederek, "PYD/YPG, PKK'nın düşük çocuklarıdır. Bunu biz ilgili her yere aynen söyledik. Yanlış yapıyorsunuz, dedik. Bunlarla sizin beraber olmanız hele hele Amerika'ya hiç yakışmaz, dedik. Bir ülkeyi (Katar) terör örgütlerine maddi yardımda bulunmakla suçlayacaksınız; ama öbür taraftan kalkıp PYD'ye, YPG'ye tonlarca silah aktaracaksınız. Bu neyle izah edeceğiz? Bunlar bilinmiyor mu? Herşey ortada... Şu anda YPG'ye verilen silahların, benim ülkeme tehdit oluşturmadığını bana kim garanti edecek?" dedi.

Suudi Kralı'na çağrı

Katar hakkında adeta bir idam kararı verildiğine işaret eden Erdoğan, "Suudi Arabistan Kralı, Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir, bu iş için atılması gereken adımlara öncülük etmelidir diye özellikle düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Katar'a yönelik mesnetsiz iddialar ile karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, Türkiye ile beraber Katar'ın IŞİD'e karşı ortak mücadele yürüttüğünü, bu yüzden Katar'a yöneltilen 'teröre destek verdiği' iddialarının dayanaksız olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu: "Birçok terör örgütüyle mücadele eden bir ülke olarak Türkiye terör konusunda en hassas olan bir ülkedir. Teröre destek ithamıyla bağımsız bir ülkeye tecrit uygulanmaya çalışılması kabul edilemez. Katar teröre destek değil, DEAŞ'e karşı Türkiye ile beraber en kararlı duruşu gösteren ülkedir. İftira kampanyalarıyla Katar'ı adeta bir suçlu gibi göstermenin hiçbir faydası yoktur. Katar'daki gelişmelere, Katar ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlara baktığımızda yanlış yere uzandığını görüyoruz. Bir ülkeyi her alanda tecrit etmeye kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir. Çok ciddi bir telefon diplomasisi sürdürdük, sürdürüyoruz. Körfez'de bu olayların patlak vermesini izah etmek mümkün değil. Hakkında adeta idam kararı verilen bir ülke söz konusu. Böyle bir sıkıştırmayla, yok uçuş alanlarının kapatılması ile karşı karşıya kalan bir ülke var, bu olacak iş değil."

İçtüzük değişmeli

Erdoğan, öte yandan "Mevcut İçtüzük bitmiştir, tükenmiştir; bununla parlamento çalışmaz, çalıştırılmaz; bunu görüyoruz. Bu hafta sonu nasıl ki tatil yok diyorlarsa, İçtüzük çıkana kadar tatil olmamalı ve bu iş bitmeli" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayinde ilerlemesinden ana muhalefet partisinin rahatsız olduğunu savunan Erdoğan, "Savunma sanayinde, yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeden bugün kendi gemisini, kendi silahını, kendi füzesini, tankını, helikopterini yapan bununla yetinmeyip, ürettiklerini yurt dışına ihraç eden bir ülke konumuna geldik; ama ana muhalefet bundan rahatsız" dedi.

Bedelli tartışmasına nokta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin olarak da "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı’nın “Cumhurbaşkanı ile konuştum, değerlendirileceğini söyledi” açıklamasıyla yeniden gündeme gelen bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık “Garp cephesinde (gündemimizde) böyle bir şey yok” dedi.

Bedelli askerlik konusunda bir açıklama da AK Parti Grup toplantısı için TBMM'ye gelişince Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinenin gündeminde bedelli yok. Dedikodusu var. Bedelliye ilişkin sözler bana ait değil. Ben Sayın Başbakan'la bir değerlendirmesi yapılır dedim. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

İsrail, Barzani için çalışıyor

Öte yandan İsrail Eski İçişleri Bakanı Gideon Saar, ABD’nin Bağımsız Kürdistan’a destek vermesi için ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’de iktidarı elinde bulunduran Likud Partisi’nin ikinci ismi olarak bilinen eski bakan Gideon Saar, The Jerusalem Post’e verdiği demeçte "Kürtler İsrail’in esas stratejik müttefikleridir, İsrail devleti Bağımsız bir Kürdistan için çaba içerisinde olmalı ve ABD’yi de Bağımsız Kürdistan devletinin kurulması yönündeki çabalara destek vermesi ve bağımsızlığını tanıması için ikna edilmelidir" dedi.

Saar geçtiğimiz hafta da, Twitter hesabından Kürdistan Bölgesi’nin 25 Eylül’de yapacağı bağımsızlık referandumuna destek vermişti.