Erdoğan'dan Baykal'a 'Gül' yanıtı!

Soçi'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın, 'Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği' yönündeki açıklamasına ilişkin de "Onu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın" ifadesini kullandı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili cumhurbaşkanlığına yönelik eleştirileri hakkında da görüşleri sorulan Erdoğan, "Yoruma gerekli görmüyorum. Sadece kendisine bir tavsiyem var siyasi tarih okusun, öğrensin. Kendi partisinin siyasi tarihini öğrensin. Aykırı sesler her yerde olacaktır, önemli olan tahammül etmek. O anayasayı kimler hazırlamışsa, o siyasi partisinden ayrılması kaydını kim düşmüşse siyasi bir cinayet işlemiştir" dedi.

Başbakan Yıldırım'ı kabulü konusunda bir soruya cevabında ise Erdoğan, "Kabine değişikliği hükümetin gündeminde yok. Sayın Başbakan böyle bir teklifle bana gelmedi" diye konuştu.

21 Mayıs'taki AK Parti Olağanüstü Genel Kurulu'nda partinin başına geçeceği yönündeki açıklamalar hakkında ise cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı: "Siz doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse, bunların çok ciddi istişareler neticesinde olacaktır" dedi.