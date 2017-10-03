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Erdoğan'dan dikkat çeken Gökçek cevabı

AKP içinde tasfiyeler devam ediyor. Dün gece 4 il başkanı görevden alındı. Genel Başkan Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının da istifasını istediği öne sürüldü. Bu gündemde Melih Gökçek ismi ön plana çıkarken Erdoğan, "istifasını istediniz mi" sorusuna hayır ama bu olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi. Bu arada Gökçek'in de istifaya direndiği öne sürülüyor.

03 Ekim 2017 Salı 15:49
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Erdoğan'dan dikkat çeken Gökçek cevabı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Tartışmalı referandumla ilgili Erbil yenetimini bir kez daha uyaran Erdoğan, akıllarını başlarına almazlar ise yeni yaptırımların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Bölgemizde çok kritik, önümüzdeki asrı biçimlendirecek ehemmiyette gelişmeler yaşanıyor. Türkiye bu gelişmelerin merkezinde yer almaktadır. Atalarımızın "Dost acı söyler, ama gerçeği söyler" ifadesindeki gibi acı olabilir ama hakikatin kendisidir. Kuzey Irak'taki referandum krizi bölgemizin bağrına yeni bir hançer saplama girişimidir. Mesele çevredeki ülkeleri sonu gelmez bir kavga sürecine itmek isteyenlerin oyununa düşüp düşmeme meselesidir. Yanı başımızda kazılan, ateşini kin ve nefretin beslediği bu çukura izin veremeyiz. Irak, ne tek başına Kürt'ün, ne tek başına Türk'ün, ne tek başına Arap'ın değildir. Geleceğin ortak inşa edilmesi gereken bir yerdir. Bin yıldır bu coğrafyada bizi yok etmek için sayısız teşebbüs olmuştur. Biz devlet ve millet olarak hala dimdik ayaktayız. Bizi tehdit edenlerin, kefen biçenlerin, kriz dönemlerini fırsat bilip sırtımızdan hançerlemeye kalkanların hiçbirinin bu topraklarda esamesi okunmuyor. Bizim kimseyi tehdit etmek gibi bir niyetimiz yok. Biz tüm samimiyetimizle ikaz görevimizi yerine getiriyoruz. Devlet olmanın gerektirdiği vakardan asla taviz vermeyeceğiz. Şimdilik sadece belirli alanlardaki ambargolarla yetiniyoruz. Artarak devam edecektir ki, eğer kendilerine gelmezlerse. Çok daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyiz. Kuzey Irak yönetiminin bir an önce aklını başına devşirmesini talep ediyoruz. Bizi seveni biz de severiz ama aksi olduğu zaman gereğini yaparız."

Gökçek'in istifası istendi mi?

AKP içinde tasfiyeler devam ediyor. Dün gece 4 il başkanı görevden alındı. Genel Başkan Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının da istifasını istediği öne sürüldü. Bu gündemde Melih Gökçek ismi ön plana çıkarken Erdoğan, "istifasını istediniz mi" sorusuna hayır ama bu olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

Bu arada Gökçek'in de istifaya direndiği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin 'Melih Gökçek'in istifası istendi iddiası ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Partimizin, herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu."

Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekErdoğanCumhurbaşkanıAkpAnkara
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