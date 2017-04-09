Erdoğan'dan ‘erken seçim’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi akşamı katıldığı bir TV programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bundan sonra kararı halkın vereceğine işaret eden Erdoğan, "Halka gidilecek ve halk inşallah Kasım 2019'dan sonra iki sandıkta bir tanesinde cumhurbaşkanını seçecek, bir diğerinde de parlamentoyu seçecek. İki sandık kuruluyor. Bundan rahatsız oluyorlar. Belki de şunu düşünüyorlar; acaba oralardan bize sıra gelecek mi gelmeyecek mi? Bu endişeye kapılıyor olabilirler. Parlamentoda bizim gücümüz, yerimiz ne olacak? Bunu düşünüyor olabilirler. Bu bir ön kesme harekâtıdır" dedi.

Yabancı basının Diyarbakır ilgisi

Diyarbakır'a gittiğinde enteresan bir durumla karşılaştığını aktaran Erdoğan, "Diyarbakır'da basın mensuplarını şöyle gözlerimle taradım. Deneyimimiz var belli miktarda. Baktım ki ciddi bir manada yabancı gazeteciler var. Hepsi oralara sızmış. Çünkü Diyarbakır'ın en önemli tehdit unsurlarından birisi de onlar. Yalan, yanlış haberler yapıyorlar. Ama bu oyun da bozuluyor artık. Şimdi inşallah bir Sur İçi projelendirdik, o ihya edildi, ediliyor. Şimdi bir de şu var. Niye sadece Diyarbakır, 10 milyar dolar turizmden çekmesin? Bak yatırımlara girmiyorum. Bacasız sanayi dediğimiz turizmden 10 milyar çeker. Çünkü tarih var orada. Bunu yapabiliriz, kültür var, inanç turizminin en önemli merkezlerinden birisi orası. Böyle bir destinasyon olamaz. Bunu bizim kullanmamız lazım. Ama ne oluyor? Millet korkuyor, uluslararası camia korkuyor. Ama şimdi kapılar açılacak inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ