Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Erdoğan'dan flaş açıklama! Ey Nato...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da yaptığı konuşmada, "Afrin'de şu an itibarıyla 950 kilometrekarelik alan kontrolümüzde" dedi. Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK'nın kontrol altına almayı hedeflediği alanın 2200 kilometrekare olduğu belirtiliyor

11 Mart 2018 Pazar 17:19
Erdoğan'dan flaş açıklama! Ey Nato...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi öncesi Karaçay Spor Salonu önündeki alanda kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekâtı'nda bıkmadan, usanmadan, kar, boran ve fırtına demeden yürüdüğünü belirtti.

Alanda bulunan vatandaşların sloganları üzerine Erdoğan, bugüne kadar hiçbir beşer planında, gücün önünde eğitilmediklerini belirterek, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükûda ve secdede eğildiklerini söyledi.

"Sizler gibi kardeşlerim yanımızda, arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz" diyen Erdoğan, bu yolda böyle yürüdüklerini, böyle de yürüyeceklerini vurguladı.

Afrin'in yarısına yakını alındı

Fırat Kalkanı Operasyonu'yla Cerablus, El Rai ve El Bab'da 2 bin kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Afrin'de de şu an itibarıyla 950 kilometrekarelik alan yine kontrolümüzde. Ne yapıyoruz biz buralarda, işgale mi gidiyoruz? Hayır, tam aksine biz teröristleri kovalıyoruz ve teröristleri oralardan çıkartarak o toprakların gerçek sahiplerine oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta böyle olmadı mı? 140 bin o bölgenin halkı döndüler, şu anda topraklarında yaşıyorlar. İnşallah Afrin'de de yine o toprakların sahibi topraklarına dönmeye başladılar. Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Merhamet dininin mensupları olarak bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz. Yine böyle yürüyeceğiz. Bu dinin mensupları olarak bizler, zerre kadar burada tavize yetkimiz yok."

Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK'nın kontrol altına almayı hedeflediği alanın 2200 kilometrekare olduğu belirtiliyor.

NATO'yu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da partisinin 6. olağan il kongresindeki konuşmasında ise NATO'ya yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki, sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 12.03.2018 02:00
Anahtar Kelimeler:
TSKErdoğanHarekatZeytin DalıAfrinCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
taner 2018-03-12 13:26:33

ayıdan post abd ve natodan dost olmaz.buna araplarda dahil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim