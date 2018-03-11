Erdoğan'dan flaş açıklama! Ey Nato...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi öncesi Karaçay Spor Salonu önündeki alanda kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekâtı'nda bıkmadan, usanmadan, kar, boran ve fırtına demeden yürüdüğünü belirtti.

Alanda bulunan vatandaşların sloganları üzerine Erdoğan, bugüne kadar hiçbir beşer planında, gücün önünde eğitilmediklerini belirterek, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükûda ve secdede eğildiklerini söyledi.

"Sizler gibi kardeşlerim yanımızda, arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz" diyen Erdoğan, bu yolda böyle yürüdüklerini, böyle de yürüyeceklerini vurguladı.

Afrin'in yarısına yakını alındı

Fırat Kalkanı Operasyonu'yla Cerablus, El Rai ve El Bab'da 2 bin kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Afrin'de de şu an itibarıyla 950 kilometrekarelik alan yine kontrolümüzde. Ne yapıyoruz biz buralarda, işgale mi gidiyoruz? Hayır, tam aksine biz teröristleri kovalıyoruz ve teröristleri oralardan çıkartarak o toprakların gerçek sahiplerine oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta böyle olmadı mı? 140 bin o bölgenin halkı döndüler, şu anda topraklarında yaşıyorlar. İnşallah Afrin'de de yine o toprakların sahibi topraklarına dönmeye başladılar. Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Merhamet dininin mensupları olarak bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz. Yine böyle yürüyeceğiz. Bu dinin mensupları olarak bizler, zerre kadar burada tavize yetkimiz yok."

Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK'nın kontrol altına almayı hedeflediği alanın 2200 kilometrekare olduğu belirtiliyor.

NATO'yu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da partisinin 6. olağan il kongresindeki konuşmasında ise NATO'ya yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki, sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim?" ifadelerini kullandı.