Erdoğan'dan İnce'ye Pensilvanya cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar mitinginde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Pensilvanya iddialarıyla ilgili sert konuştu ve "İspet edemezsen namertsin" dedi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil açıklamasına ilişkin, "20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah!

Sadece otomotiv ihracatından 30 milyar dolar kazandık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin iddialarıyla ilgili şunları kaydetti: "Bizim Pensilvanya'dan izin almaya ihtiyacımız olmadı, böyle bir şey söz konusu değil. Madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, bunu ispat etmen gerekir. İspat edemezsen namertsin." "Eğer ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkartacaklar ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi:

"İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda Manisa'nın projesi değil mi? Ey Bay Kemal, senin havsalan böyle bir şeyi alır mı? Sen hayal bile edemezsin. Biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayallerimiz bile ulaşamaz." AA