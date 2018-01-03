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Erdoğan'dan İran'a destek

İranlı mevkidaşı Ruhani'yle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan'a teşekkür eden Ruhani ise gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:56
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Erdoğan'dan İran'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi.

Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

Bozdağ: Provokasyonlara dikkat'

İran'daki olayları değerlendiren Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise "İran'da iktidarın ve halkın, provokasyonlara ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İran'daki protestolara ilişkin, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır" ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki olayları yakından takip eden Türkiye'nin, İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsediğini belirten Bozdağ, İran'ın huzur, sükun, barış ve istikrarının, İran, İran halkı ve bölge için önemli olduğuna dikkati çekti.

İran'da meydana gelecek, getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceğinin aşikar olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: "İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın, kışkırtma ve provokasyonlara, kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanİranHasan RuhaniBekir Bozdağ
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