Erdoğan'dan “örtülü ambargo” vurgusu

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gemin ile denizlerdeki gücümüz daha da artacak" dedi.



“Örtülü ambargo” vurgusu



"Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir yüzyılda yaşamanın sağladığı avantajları çok iyi değerlendirmek zorundayız" diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Teknolojik bağımsızlığın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Tüketen değil, üreten bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile, milli imkanlara dayanmalıdır. Şayet 15 yıldır, bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de yürütemez hale gelirdik. Savaş gemileri konusunda, özel sektör ve asker tersanelerde tamamlamış olduğumuz 14 adet projemiz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. Denizcilik alanında geliştirdiğimiz çözümlere önemin ifadesidir. Uçak gemisi de bizim için uzak bir hayal olmaktan çıkmıştır. Biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız. Hiçbir endişe taşımıyorum."

Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul fırkateyninin ilk kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Böylece ada sınıfı korvetler Ege harekat sahasını kapsayan kıyıya yakın harekatın gereklerini karşılamak üzere dizayn edilirken, açık denizlerde, uzun menzilli etkin silahlarla donatılan İ sınıfı fırkateyn ihtiyacı da hayata geçirilmiş oluyor. Fırkateynin 3.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

AA